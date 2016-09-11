"Донбасс", "Кривбасс" и "Белый Барс" выиграли в первом туре УХЛ

Донецкий "Донбасс" победил киевские "Дженералз" со счетом 4:0 в центральном матче 1-го тура чемпионата Украины по хоккею, который в новом сезоне проходит в рамках Украинской хоккейной лиги.

В составе "Донбасса" шайбы забивали Сергей Бабинец, Виктор Захаров, Владимир Чердак и Олег Шафаренко.

В других матчах "Кривбасс" в овертайме победил "Кременчук", а "Белый Барс" справился с "Витязем".

Донбасс (Донецк) - Дженералз (Киев) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 04:35 Бабинец (Демянюк — больш.) — 1:0; 11:20 Захаров (Толстушко — больш.) — 2:0; 26:48 Чердак (Петрухно — больш.) — 3:0; 36:17 Шафаренко (Никифоров) — 4:0.

Кривбасс (Кривой Рог) — ХК Кременчук - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 05:38 Кузьмик (Слыш, Коренчук) — 0:1; 10:10 Толканов (Вал. Алексюк, Секирко) — 1:1; в овертайме 01:43 Селянин (Магеров, Мазула — больш.) — 2:1.

Белый Барс (Белая Церковь) — Витязь (Харьков) - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 03:33 Сеник (Шевченко, Логач) — 1:0; 11:16 Ромащенко (Воронин — больш.) — 2:0; 15:05 Кривонос (Попов, Сальников — больш.) — 2:1; 58:48 Печерских (Дворецкий — больш.) — 3:1.

Матчи 2-го тура Украинской хоккейной лиги состоятся 14-15 сентября.