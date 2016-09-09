Сегодня матчем "Донбасс" - "Дженералз" стартует чемпионат Украины по хоккею

На ледовой арене «Альтаир» в Дружковке матчем финалистов прошлого сезона стартует чемпионат Украины, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

На лёд выйдут чемпион страны «Донбасс» и серебряный призёр минувшего сезона «Дженералз». В новом чемпионате этим командам снова предстоит борьба за чемпионство.

Хотя «Донбасс» в финальной серии минувшего сезона одолел «генералов» всухую (4:0), все четыре игры получились крайне напряженными: в двух из них для выявления победителя понадобился овертайм, а однажды - послематчевые буллиты. А в регулярном сезоне «Дженералз» серьезно трепали нервы будущему чемпиону, добыв две победы в шести встречах.

Тем не менее, последняя победа киевского клуба датируется еще январём 2016 года, а победная серия «Донбасса» насчитывает уже шесть встреч. «Донбасс» провёл насыщенную предсезонную подготовку, приняв участие в трёх турнирах, а увенчал её победой на Donbass Open Cup, обыграв квартет представителей УХЛ — «Витязь» (4:0), «Кривбасс» (4:2), «Белый Барс»» (10:2) и «Кременчуг» (4:3).

«Дженералз» перед стартом сезона опробовал свои силы в двух спаррингах с авторитетным белорусским ХК «Гомель», в которых уступил 2:3 и 2:5. Кроме того, киевляне дважды обыгрывали «Белый Барс» (12:0 и 10:3), а также провели ряд контрольных поединков с клубом «Беркут-2000». В целом, приобретённый опыт столичным "генералам" также пригодится. Да и в Дружковке в стартовом матче сезона в исполнении обеих команд стоит ожидать совсем другой по накалу и самоотдаче игры.

Нападающий ХК "Донбасс" Артем Бондарев отмечает: "Будем разбирать план игры киевлян. Мы уже прорабатывали определенные схемы, с мыслями о будущем сопернике. Могу сказать, что готовимся самым серьезным образом. Победа в первой игре сезона – это всегда серьезный задел".

В свою очередь, Нападающий ХК "Дженералз" Николай Коляда считает: "Нам необходимо выйти и доказать, что в том году мы не просто так оказались в финале. Дерби ли это? Да! "Дженералз" – "Донбасс" – это дерби! Киев и Донецк – это всегда дерби. И не важно, хоккей это, футбол, баскетбол или что-то еще".

Начало встречи "Донбасса" и "Дженералз" - в 18.30.