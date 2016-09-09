Команды-участницы хоккейного Кубка мира провели первые контрольные матчи

В двух городах Европы и канадском Квебеке состоялись первые контрольные матчи с участием команд-участниц, Кубка мира, где главную сенсацию сотворила сборная Северной Америки, сообщает сайт Международной федерации хоккея на льду.

Молодежная североамериканская команда, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет, в Квебеке провела игру со сборной Европы и разгромила соперника со счетом 4:0.

Решающим в этом матче стал 2-й период, когда в течение 5 минут Маккиннон, Ньюджент-Хопкинс и Годро забили три гола подряд. А в концовке матча Маккиннон сделал дубль и установил окончательный счет игры.

Ранее, в Стокгольме состоялся матч сборных Швеции и Финляндии, где сильнее оказались финские хоккеисты, победившие в овертайме - 2:3. А в российском Санкт-Петербурге сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:3.

Кубок мира пройдет в Торонто (Канада) с 17 сентября по 1 октября. В турнире примут участие сборные России, Финляндии, Чехии, Швеции, Канады, США, Северной Америки (до 23 лет) и Европы.