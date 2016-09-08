Директором отдела безопасности игроков НХЛ будет экс-нападающий пяти клубов лиги Пэррос
Во время игровой карьеры Пэррос сам был весьма жестким игроком.
Национальная Хоккейная Лига объявила, что Джордж Пэррос стал сотрудником ее департамента по вопросам безопасности игроков, сообщает официальный сайт лиги.
Пэррос, который провел в лиге девять сезонов, получил место директором отдела безопасности игроков и будет работать в Лас-Вегасе. Он вошел в состав группы, которая принимает решения о дисциплинарных наказаниях в этом департамента. Помимо Пэрроса в нее входят Стефан Кинтал, Патрик Бурк, Дэмиан Эчеварриета и Крис Пронгер.
"Это интересная возможность не только смотреть хоккей, но и остаться в нем, влиять на него, на его развитие, - сказал Пэррос в интервью NHL.com. - Ты занимаешься обучением игроков. Мне очень поможет то, что я долго играл в хоккей, играл жестко, возможно жестче, чем другие, но ни разу не был оштрафован или дисквалифицирован. Я считаю, что если кто-то и понимает, где надо остановиться, так это я".
Пэррос завершил свою карьеру в НХЛ в декабре 2014 года. Он примет участие в проекте семинара для новичков лиги, который организуется и проводится перед началом каждого сезона.
36-летний Пэррос был задрафтован "Лос-Анджелес Кингз" в восьмом раунде в 1999 году (222-й номер). Он играл за "Кингз", "Колорадо Эвеланш", "Анахайм Дакс", "Флорида Пэнтерз" и "Монреаль Канадиенс". На его счету 474 игры, 18 заброшенных шайб, 36 очков и 1 092 минуты штрафа.