Директором отдела безопасности игроков НХЛ будет экс-нападающий пяти клубов лиги Пэррос

Национальная Хоккейная Лига объявила, что Джордж Пэррос стал сотрудником ее департамента по вопросам безопасности игроков, сообщает официальный сайт лиги.

Пэррос, который провел в лиге девять сезонов, получил место директором отдела безопасности игроков и будет работать в Лас-Вегасе. Он вошел в состав группы, которая принимает решения о дисциплинарных наказаниях в этом департамента. Помимо Пэрроса в нее входят Стефан Кинтал, Патрик Бурк, Дэмиан Эчеварриета и Крис Пронгер.

"Это интересная возможность не только смотреть хоккей, но и остаться в нем, влиять на него, на его развитие, - сказал Пэррос в интервью NHL.com. - Ты занимаешься обучением игроков. Мне очень поможет то, что я долго играл в хоккей, играл жестко, возможно жестче, чем другие, но ни разу не был оштрафован или дисквалифицирован. Я считаю, что если кто-то и понимает, где надо остановиться, так это я".

Пэррос завершил свою карьеру в НХЛ в декабре 2014 года. Он примет участие в проекте семинара для новичков лиги, который организуется и проводится перед началом каждого сезона.

36-летний Пэррос был задрафтован "Лос-Анджелес Кингз" в восьмом раунде в 1999 году (222-й номер). Он играл за "Кингз", "Колорадо Эвеланш", "Анахайм Дакс", "Флорида Пэнтерз" и "Монреаль Канадиенс". На его счету 474 игры, 18 заброшенных шайб, 36 очков и 1 092 минуты штрафа.