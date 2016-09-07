Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" первым подал заявку на сезон 2016/17

Чемпион Украины донецкий "Донбасс" первым подал заявку на предстоящий сезон Украинской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Не учитывая дозаявки, на данный момент в список включены 23 хоккеиста: 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих.

Вратари: 33. Евгений Царегородцев (33 года, Россия), 40. Сергей Люльчук (22 года), 30. Богдан Дьяченко (17 лет).

Защитники: 2. Павел Таран (24 года), 4. Всеволод Толстушко (23 года), 5. Александр Победоносцев (34 года), 7. Игорь Кугут (32 года), 9. Егор Карп (24 года, Россия), 57. Владимир Алексюк (29 лет), 79. Андрей Григорьев (18 лет), 89. Денис Петрухно (26 лет).

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Нападающие: 8. Олег Шафаренко (34 года), 10. Вадим Мазур (18 лет), 11. Владислав Гаврик (25 лет), 14. Никита Буценко (26 лет), 15. Сергей Бабинец (29 лет), 17. Владимир Чердак (22 года), 19. Алексей Ворона (19 лет), 22. Ярослав Свищев (19 лет), 27. Денис Кочетков (36 лет), 45. Виктор Захаров (22 года), 52. Артем Бондарев (33 года), 74. Шамиль Рамазанов (27 лет).

Максимально в заявке команды-участницы чемпионата Украины единовременно могут находится 30 хоккеистов, из них максимум 10 легионеров.