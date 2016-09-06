"Донбасс" усилился двумя украинскими хоккеистами

ХК "Донбасс" накануне старта сезона в Украинской хоккейной лиге усилился двумя новыми исполнителями, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Соглашения с "Донбассом" подписали Павел Большаков и Дмитрий Демянюк. Оба игрока находились в клубе на просмотре, но теперь получили от "Донбасса" полноценные контракты.

В прошлом сезоне Павел Большаков защищал цвета харьковского "Витязя", став лучшим бомбардиром команды. На счету 30-летнего хоккеиста 23 шайбы и 78 очков в 35 поединках регулярного чемпионата, а также участие в трех поединках плей-офф.

Читайте такжеХК "Донбасс" стал победителем Donbass Open CupДмитрий Демянюк последние два года провел в польском клубе "Полония Бытом". В прошлом сезоне на счету 28-летнего хоккеиста 19 шайб и 40 очков в 41 матче регулярного чемпионата, а также участие в трех поединках плей-офф.

Напомним, первый матч в новом сезоне "Донбасс" сыграет дома против киевских Дженералз 9 сентября в 18:30.