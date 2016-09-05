"Кременчук" победил "Кривбасс" в последнем матче перед стартом хоккейного сезона в Украине
13:07, 05 сентября 2016Хоккей
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Победу кременчугской команде принес единственный гол, которую забросил Юрий Петранговский.
"Кременчук" победил "Кривбасс" / ХК "Кременчук"
Бронзовые призеры чемпионата Украины прошлого сезона ХК "Кременчук" и дебютант чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" провели последнюю контрольную встречу накануне старта в новом сезоне Украинской хоккейной лиги (УХЛ), сообщает Sport Arena.
Читайте такжеВ первом сезоне Украинской хоккейной лиги сыграют 6 командНа льду арены в Кривом Роге ХК "Кременчук" одержал минимальную победу 1:0 благодаря шайбе нападающего сборной Украины Юрия Петранговского, которую он забросил во втором периоде.
Отметим, "Кременчук" и "Кривбасс" сыграют между собой уже в первом туре УХЛ. Поединок пройдет 10 сентября в Кривом Роге.
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