"Кременчук" победил "Кривбасс" в последнем матче перед стартом хоккейного сезона в Украине

Бронзовые призеры чемпионата Украины прошлого сезона ХК "Кременчук" и дебютант чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" провели последнюю контрольную встречу накануне старта в новом сезоне Украинской хоккейной лиги (УХЛ), сообщает Sport Arena.

Читайте такжеВ первом сезоне Украинской хоккейной лиги сыграют 6 командНа льду арены в Кривом Роге ХК "Кременчук" одержал минимальную победу 1:0 благодаря шайбе нападающего сборной Украины Юрия Петранговского, которую он забросил во втором периоде.

Отметим, "Кременчук" и "Кривбасс" сыграют между собой уже в первом туре УХЛ. Поединок пройдет 10 сентября в Кривом Роге.