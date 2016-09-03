В первом сезоне Украинской хоккейной лиги сыграют 6 команд

Киевский "Компаньон" не нашел средств для участия в Украинской хоккейной Лиге и следом за харьковской "Юностью" отказался от участия в чемпионате Украины по хоккею в сезоне 2016/2017, сообщает Sport Arena.

В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате из восьми клубов, опередив как раз "Юность", однако летом киевский клуб не нашел средств для проведения подготовки к сезону и дальнейшего участия в чемпионате Украины.

Таким образом, в новом сезоне чемпионата Украины, который пройдет под эгидой Украинской хоккейной Лиги (УХЛ), сыграют шесть клубов — Донбасс (Донецк), Дженералз (Киев), ХК Кременчук, Витязь (Харьков), Белый Барс (Белая Церковь) и Кривбасс (Кривой Рог). Отметим, что Кривбасс является дебютантом турнира.

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По информации издания, в регулярном чемпионате команды сыграют восемь кругов — по четыре матча на выезде и дома с каждым соперником. В общей сложности каждая команда сыграет в чемпионате 40 матчей. Главное отличие — в регулярном чемпионате больше не будет спаренных матчей.

В плей-офф, как и в прошлом сезоне, когда участие в турнире принимали восемь коллективов, выйдут четыре лучшие команды регулярного чемпионата. Однако в отличие от прошлого сезона, полуфинальные серии плей-офф будут идти до четырех, а не до трех побед. Финальная серия плей-офф также будет длится до четырех побед одной из команд.

Старт первого сезона УХЛ запланирован на 9 сентября матчем между чемпионом Украины прошлого сезона донецким "Донбассом" и вице-чемпионами киевскими "Дженералз".