Нападающий Гомес завершил карьеру в НХЛ после 16 сезонов

Нападающий Скотт Гомес завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

"В этом была вся моя жизнь, - сказал 36-летний Гомес газете Alaska Dispatch News. - Так странно думать, что я больше никогда не буду играть в хоккей. Люди говорят, что я найду какое-то занятие. Но я никогда больше не почувствую прежних эмоций, даже от контрольной игры. В НХЛ надо играть на самом высоком уровне. Но я закончил. Это точно".

В прошлом сезоне Гомес провел 34 матча в составе "Сент-Луис Блюз" и "Оттава Сенаторз", в которых забил один гол и сделал восемь передач.

С "Нью-Джерси Девилз" он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2000, 2003). "Девилз" задрафтовали уроженца Анкориджа (Аляска) в первом раунде (под 27-м номером) драфта-1997. В 82 играх своего первого сезона 1999-2000 он забросил 19 шайб и сделал 52 передачи, выиграв "Колдер Трофи".

В 1079 матчах в составе "Девилз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Монреаль Канадиенс", "Сан-Хосе Шаркс", "Флорида Пэнтерз", "Блюз" и "Сенаторз" он забил 181 гол и сделал 575 передач.