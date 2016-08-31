В НХЛ запретили хоккеистам употреблять мельдоний

Вещество мельдоний будет внесено в список запрещенных к применению средств спортсменами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с предстоящего сезона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Согласно регламенту НХЛ, любой препарат может быть внесен в реестр запрещенных в лиге средств лишь перед началом сезона (но не позже 1 сентября).

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество.

Вещество мельдоний применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований.