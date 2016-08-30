НХЛ. Команда из Лас-Вегаса выбирает название из трех вариантов

У нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса остался выбор всего из трех вариантов возможного названия, сообщает Sport Arena.

Руководство "Лас-Вегаса" перед своим окончательным выбором оставило три варианта названия: "Пустынные рыцари", "Золотые рыцари" или "Серебряные рыцари".

Владелец клуба Билл Фоли обещает в самое ближайшее время объявить окончательное решение о нэйминге клуба.

Напомним, команда из Лас-Вегаса дебютирует в НХЛ с сезона 2017/2018. Осень клуб должен определиться не только с полным названием, но и цветами формы и эмблемой.

Как сообщал УНИАН, ранее у клуба из Лас-Вегаса возникли проблемы при подборе собственного названия, в связи с чем он не смог взять имя "Рыцари".