НХЛ. Команда из Лас-Вегаса выбирает название из трех вариантов
15:04, 30 августа 2016Хоккей
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Клуб в ближайшее время должен определиться с полным названием, формой и эмблемой.
В Лас-Вегасе вскоре примут окончательное решение о названии / nhl.com
У нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса остался выбор всего из трех вариантов возможного названия, сообщает Sport Arena.
Руководство "Лас-Вегаса" перед своим окончательным выбором оставило три варианта названия: "Пустынные рыцари", "Золотые рыцари" или "Серебряные рыцари".
Владелец клуба Билл Фоли обещает в самое ближайшее время объявить окончательное решение о нэйминге клуба.
Напомним, команда из Лас-Вегаса дебютирует в НХЛ с сезона 2017/2018. Осень клуб должен определиться не только с полным названием, но и цветами формы и эмблемой.
Как сообщал УНИАН, ранее у клуба из Лас-Вегаса возникли проблемы при подборе собственного названия, в связи с чем он не смог взять имя "Рыцари".
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