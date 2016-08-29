ХК "Донбасс" стал победителем Donbass Open Cup

В Дружковке завершился предсезонный хоккейный турнир с участием пять украинских команд.

ХК "Донбасс" стал победителем домашнего турнира Donbass Open Cup, который вчера завершился в Дружковке. В решающем матче турнира команда Анатолия Степанищева победила ХК "Кременчук" со счетом 4:3. В другом матче дня криворожский "Кривбасс" победил харьковский "Витязь" со счетом 6:1. Донбасс - Кременчук - 4:3 (1:0, 1:0, 2:3) Шайбы: 1:0 - Захаров (Гаврик), 2:0 - Большаков (Победоносцев), 2:1 - Гниденко (Игнатенко), 3:1 - Рамазанов (Алексюк), 3:2 - Гниденко (Игнатенко), 4:2 - Рамазанов (Кугут, Большаков), 4:3 - Башко (Коваленя). Витязь - Кривбасс - 1:6 (0:0, 1:3, 0:3) Шайбы: 1:0 - Кобиков (Посевин); 1:1 - Селянин (Черненко, Нименко); 1:2 - Секирко (Мазула, Макрицкий); 1:3 - Катрич (Мазула, Вал. Алексюк); 1:4 - Толканов (Черевач, Рубан); 1:5 - Селянин (Нименко, Черненко — больш.); 1:6 - Шереметьев (Секирко, Мазула); Таким образом, ХК "Донбасс", победивший во всех матчах, стал победителем турнира. Второе место занял ХК "Кривбасс", третье - ХК "Кременчук", четвертое - белоцерковский "Белый Барс", пятое - харьковский "Витязь".

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