Donbass Open Cup. "Донбасс" победил "Кривбасс", "Белый Барс" по буллитам обыграл "Витязь"

Донецкий ХК "Донбасс" вышел на первое место товарищеского турнира Donbass Open Cup, который проходит в Дружковке.

Сегодня "Донбасс" со счетом 4:2 победил криворожский "Кривбасс". В то же время белоцерковский "Белый Барс" лишь по буллитам обыграл харьковский "Витязь" - 4:3.

ХК "Кременчук" пропускал игровой день турнира.

Белый Барс - Витязь - 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Люльчук (Разумов), 2:0 - Сеник (Даниленко), 2:1 - Кобиков (Посевин, Максименко), 2:2 - Посевин (Еловиков), 2:3 - Ханин (Сальников, Кривонос), 3:3 - Люльчук, Победный буллит - Ромащенко.

Донбасс - Кривбасс - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 - Вал. Алексюк (Слюсарь), 1:1 - Таран (Егоров), 2:1 - Шафаренко (Егоров, Рамазанов), 2:2 - Черненко (Рябенко, Селянин), 3:2 - Буценко (Кочетков), 4:2 - Демянюк.