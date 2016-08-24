"Донбасс" и "Кременчук" одержали победы в первых матчах Donbass Open Cup
23:02, 24 августа 2016Хоккей
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В Дружковке начался очередной предсезонный хоккейный турнир.
ХК "Донбасс"
ХК "Донбасс" и ХК "Кременчук" одержали победы в 1-м туре предсезонного турнира в Дружковке Donbass Open Cup.
"Донбасс" победил со счетом 4:0 харьковский "Витязь", а "Кременчук" разгромил белоцерковский "Белый Барс" - 6:0. Пятый участник соревнований ХК "Кривбасс" начнет участие в турнире завтра.
Витязь - Донбасс - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 - Демянюк (Буценко, Гаврик), 0:2 - Гаврик (Буценко), 0:3 - Буценко (Егоров), 0:4 - Кугут (Буценко).
Кременчук - Белый Барс - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Петранговский (Кича, Башко), 2:0 - Чернышенко (Овчинников, Коваленя), 3:0 - Петранговский (Гниденко, Кича), 4:0 - Башко (Гниденко), 5:0 - Петранговский (Гниденко) 6:0 - Сирченко (Чернышенко, Коваленя).
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