"Донбасс" и "Кременчук" одержали победы в первых матчах Donbass Open Cup

В Дружковке начался очередной предсезонный хоккейный турнир.

ХК "Донбасс" и ХК "Кременчук" одержали победы в 1-м туре предсезонного турнира в Дружковке Donbass Open Cup. "Донбасс" победил со счетом 4:0 харьковский "Витязь", а "Кременчук" разгромил белоцерковский "Белый Барс" - 6:0. Пятый участник соревнований ХК "Кривбасс" начнет участие в турнире завтра. Витязь - Донбасс - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) Шайбы: 0:1 - Демянюк (Буценко, Гаврик), 0:2 - Гаврик (Буценко), 0:3 - Буценко (Егоров), 0:4 - Кугут (Буценко). Кременчук - Белый Барс - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 - Петранговский (Кича, Башко), 2:0 - Чернышенко (Овчинников, Коваленя), 3:0 - Петранговский (Гниденко, Кича), 4:0 - Башко (Гниденко), 5:0 - Петранговский (Гниденко) 6:0 - Сирченко (Чернышенко, Коваленя).

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