ХК "Донбасс" завершил на четвертом месте Мемориал Забойника

Хоккейный клуб "Донбасс" занял четвертое место на Мемориале Забойника - турнире с участием шести команд, который завершился в Словакии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В своем последнем матче на турнире "Донбасс" победил "Детву" из Словакии со счетом 4:3. Забитыми шайбами в составе украинской команды отметились Шамиль Рамазанов, Егор Егоров и дважды - Павел Большаков.

Донбасс (Украина) - Детва (Словакия) - 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Рамазанов (Большаков), 1:1 - Зорван (Хрусик, Виделка), 1:2 - Срнка (Риха), 2:2 - Егоров (Карп, Большаков), 2:3 - Шкваридло (Седиви, Сладок), 3:3 - Большаков, 4:3 - Большаков (Победоносцев, Рамазанов).

Победителем турнира в Словакии стал белорусский "Шахтер".