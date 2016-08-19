ХК "Донбасс" победил словацкий "Зволен" на товарищеском турнире

Хоккейный клуб "Донбасс" одержал свою первую победу на турнире в Словакии, обыграв хозяев соревнований МХК "Зволен" со счетом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Победу украинская команда вырвала в овертайме, когда шайбой отметился Артем Бондарев.

Зволен (Словакия) - Донбасс (Украина) - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Большаков (Победоносцев), 1:1 - Юрик (Жилка, Клюфек), 2:1 - Далога, 2:2 - Толстушко (Бондарев), 2:3 - Бондарев (Толстушко, Чердак).

После игры команды приняли участие в серии буллитов, и здесь также победу взял ХК "Донбасс".

Как сообщал УНИАН, вчера "Донбасс" уступил в первом матче турнира белорусскому "Шахтеру". Завтра украинская команда проведет свою заключительную встречу на турнире, соперник станет ХК "Детва" (Словакия).