Стали известны все участники хоккейного Кубка Донбасса
14:27, 17 августа 2016Хоккей
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В товарищеском предсезонном турнире примет участие пять команд.
ХК "Донбасс" примет домашний турнир / hcdonbass.com
24-28 августа в спорткомплексе "Альтаир" в Дружковке состоится Кубок Донбасса (Donbass Open Cup), сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".
В товарищеском хоккейном турнире примут участие пять команд: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Витязь" (Харьков), "Кременчук", "Кривбасс" (Кривой Рог) и "Донбасс".
Напомним, победителем Kremenchuk Open Cup стали хозяева турнира, ХК "Кременчук".
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