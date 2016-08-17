Стали известны все участники хоккейного Кубка Донбасса

В товарищеском предсезонном турнире примет участие пять команд.

24-28 августа в спорткомплексе "Альтаир" в Дружковке состоится Кубок Донбасса (Donbass Open Cup), сообщает официальный сайт ХК "Донбасс". В товарищеском хоккейном турнире примут участие пять команд: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Витязь" (Харьков), "Кременчук", "Кривбасс" (Кривой Рог) и "Донбасс". Напомним, победителем Kremenchuk Open Cup стали хозяева турнира, ХК "Кременчук".

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