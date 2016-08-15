"Оттава" намерена вернуться в плей-офф НХЛ

Команде "Оттава Сенаторс" по силам в следующем сезоне выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение выразил новый генеральный менеджер канадского клуба Пьерр Дорион, сообщает Sport Arena.

"Я понимаю, что если ты задрафтовал многих игроков команды или выменял их, то они могут тебе казаться каким-то особенными, однако для меня нет сомнений, что сейчас "Оттава" является командой уровня плей-офф", - заявил руководитель клуба.

"Не хочу делать никаких заявлений, но я очень доволен той работой, которую начал делать новый тренер Ги Буше. Повторюсь, у нас есть команда, способная пробиться в плей-офф" — отметил Дорион.

Напомним, в минувшем сезоне "Оттава Сенаторс" не смогла пройти в плей-офф, заняв пятое место в Атлантическом дивизионе. После этого клуб назначил на должность генменеджера Пьерра Дориона, а на пост главного тренера Ги Буше.