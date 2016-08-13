"Кременчук" обыграл "Донбасс" в решающем матче предсезонного хоккейного турнира

Хоккейный клуб "Кременчук" стал победителем домашнего предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup 2016.

В решающем матче соревнований "Кременчук" обыграл чемпионов Украины ХК "Донбасс" со счетом 4:2. Примечательно, что по ходу первого периода матча донетчане выигрывали со счетом 2:0.

Третьей командой турнира стал ХК "Кривбасс", разгромивший сегодня "Белый Барс" из Белой Церкви со счетом 11:1.

ХК Кременчук (Кременчуг) — Донбасс (Донецк) - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: Захаров (Чердак, Бондарев) — 0:1; Рамазанов (Таран) — 0:2; Кузьмик (Романенко) — 1:2; Коренчук — 2:2; Слыш (Романенко) — 3:2; Слыш (Кузьмик, Коренчук) — 4:2.

Кривбасс (Кривой Рог) — Белый Барс (Белая Церковь) - 11:1 (4:1, 4:0, 3:0)

Шайбы: Толканов (Куцевич, Савченко) — 1:0; Нименко (Селянин, Александров) — 2:0; А. Люльчук (Генералов, Ромащенко — больш.) — 2:1; Секирко (Слюсарь, Вал. Алексюк) — 3:1; Селянин (Черненко, Нименко) — 4:1; Черненко (Нименко, Селянин) — 5:1; Слюсарь (Пидгурский, Черненко) — 6:1; Савченко (Черненко, Вал. Алексюк) — 7:1; Савченко (Толканов, Куцевич) — 8:1; Мазула (Вал. Алексюк, Бесхлебный — больш.) — 9:1; Секирко (Мазула, Коваленко) — 10:1; Секирко (Селянин, Черевач — больш.) — 11:1.