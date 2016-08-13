"Донбасс" и "Кременчук" одержали убедительные победы на Kremenchuk Open Cup.

ХК "Донбасс" и ХК "Кременчук" стали победителями матчей во второй день товарищеского хоккейного турнира в Kremenchuk Open Cup 2016.

"Донбасс" разгромил белоцерковский "Белый Барс" со счетом 8:1, а "Кременчук" победил новообразованный криворожский "Кривбасс" - 4:0.

Завтра состоится встреча ХК "Донбасс" и ХК "Кременчуг", где определится победитель турнира в Кременчуге.

Белый Барс - Донбасс - 1:8 (0:5, 0:2, 1:1)

Шайбы: Рамазанов — 0:1; Таран (Свищев, Ворона) — 0:2; Ворона (Мазур, Свищев) — 0:3; Вл. Алексюк (Большаков) — 0:4; Гаврик (Большаков, Егоров) — 0:5; Таран (Большаков, Егоров) — 0:6; Ворона (Свищев) — 0:7; Ружников (Воронин) — 1:7; Захаров — 1:8.

ХК Кременчук - Кривбасс - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: Кузьмик (Слыш, Коренчук) — 1:0; Чернышенко (Петранговский — меньш.) — 2:0; Петранговский (Башко, Кича — больш.) — 3:0; Гниденко (Петранговский, Захарченко — больш.) — 4:0.

Как сообщал УНИАН, в первый день турнира "Донбасс" победил "Кривбасс" после серии буллитов, а "Кременчук" одержал разгромную победу над "Белым Барсом".