ХК "Кривбасс" в своем первом матче проиграл "Донбассу" в серии буллитов

ХК "Кременчук" вышел в лидеры по итогам первого дня товарищеского турнира Kremenchuk Open Cup 2016.

Матч с белоцерковским "Белым Барсом" кременчугская команда завершила разгромом 7:1. Все шайбы в составе ХК "Кременчук" забили разные хоккеисты.

В другой встрече ХК "Кривбасс" в своем первом историческом матче сыграл вничью 3:3 с чемпионом Украины ХК "Донбасс". В серии буллитов победила команда из Донецка.

ХК Кременчук — Белый Барс - 7:1 (3:0, 4:1, 0:0)

Шайбы: 10:31 Михеенок (Костюк, Савицкий) — 1:0; 12:14 Шиманский (Михеенок, Савицкий); 14:21 Чернышенко (Овчиников, Коваленя) — 3:0; 21:04 Разумов (Шевченко) — 3:1; 21:59 Коренчук (Исаенко, Слыш) — 4:1; 25:45 Кузьмик (Коренчук, Слыш) — 5:1; 32:41 Слыш (Кузьмик, Коренчук) — 6:1; 39:59 Кузьмик (Коренчук, Слыш – больш.) — 7:1.

Донбасс — Кривбасс 4:3 (по буллитам) (0:1, 3:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 00:14 Селянин (Нименко, Рябенко) — 0:1; 25:55 Нименко — 0:2; 30:00 Таран (Карп) — 1:2; 31:50 Бондарев — 2:2; 37:26 Захаров — 3:2; 43:42 Белоусов — 3:3.