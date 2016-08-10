У хоккейного клуба "Донбасс" появятся еще три новичка

В составе хоккейного клуба "Донбасс" появятся три новых исполнителя, но их фамилии пока держатся в секрете. Об этом рассказал главный тренер донецкой команды Анатолий Степанищев, сообщает официальный сайт клуба.

"Сейчас у нас есть состав. Будут только точечные усиления, если кто-то выпадет, а так, у нас пока не хватает трех человек. Три человека еще добавятся, но какого амплуа, знать вам пока неважно (улыбается).

Конечно, если кто-то будет выпадать из состава вне зависимости от травм, то будем искать ему замену. Все мы люди опытные, поэтому будем видеть, кто и как выполняет задания, кто отдается игре", - сказал Степанищев.

Добавим, что завтра, 11 сентября, стартует Кубок Кременчуга, в котором среди прочих участников будет ХК "Донбасс".