Минспорта может выделить пять миллионов гривен на чемпионат мира по хоккею в Киеве

Министерство молодежи и спорта может выделить 5 миллионов гривен на проведение в Киеве чемпионата мира по хоккею в Дивизионе ІА. Об этом заявил глава оргкомитета ЧМ и вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко, сообщает Sport Arena.

"На данном этапе речь идет о том, что Министерство молодежи и спорта Украины может выделить на проведение чемпионата мира порядка пяти миллионов гривен. Это примерно пятая часть бюджета соревнования. Остальные расходы покроются за счет спонсоров, с которыми уже есть определенные договоренности", — сообщил Зубко.

"Источники финансирования и наши траты будут открыты. Мы первыми в Украине проведем крупное международное событие с полностью открытым бюджетом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина начала подготовку к чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля.