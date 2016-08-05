Украина начала подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею 2017 года

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава оргкомитета турнира, вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко.

"Нами в рамках Федерации хоккея Украины создан оргкомитет чемпионата мира. Есть несколько базовых принципов, по которым мы строим свою работу. Первый - принцип прозрачности, начиная от всех технических и административных процедур и заканчивая финансово-хозяйственной деятельностью. Мы хотим предоставить общественности открытый бюджет, который позволит контролировать, кто спонсоры этого мероприятия, каким образом используются средства. Второй принцип - это принцип профессионализма", - рассказал Зубко.

По его словам, основную часть оргкомитета заняли профессиональные спортивные функционеры, которые имеют большой опыт в проведении соревнований. Среди них чиновники ФХУ и другие люди, которые будут отвечать за спортивно-организационный блок.

"Второй блок - медийный. Конечно же, мы пригласили в оргкомитет журналистов. Будет создан пресс-центр, который позволит СМИ получать самую свежую информацию. И третий блок, который мы считаем очень важным, - рекламно-маркетинговый. Здесь мы привлекаем компании, которые должны выписать идеологию: что такое Чемпионат мира по хоккею в Киеве? Какая его идея? На данный момент мы определяем, кто для нас будет готовить рекламно-маркетинговую историю", - добавил Зубко.

Функционер также отметил, что в течение предыдущего месяца был определен предварительный регламент этого турнира. Первая игра состоится в субботу, 22 апреля 2017 года между Украиной и Венгрией.

"Мы хотим подарить большой праздник хоккея киевлянам и гостям столицы. Мы хотим, чтобы все жители Киева знали, что в стране проходит чемпионат мира по хоккею. И соответственно популяризировать этот спорт в массах, потому что Украина остается хоккейной страной", - подчеркнул Зубко.

Он также добавил, что оргкомитет работает с большим количеством спонсоров, а дедлайн для Украины в плане подготовки к турниру наступит 7 сентября, когда состоится Конгресс Международной федерации хоккея.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Украина получила право на проведение Чемпионата мира по хоккею-2017 в киевском Дворце спорта.