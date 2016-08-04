Белоцерковский "Белый Барс" усилился экс-форвардом ХК "Донбасс"

"Белый Барс" усилил свой состав форвардом Русланом Ромащенко, который ранее выступал в ХК "Донбасс". Об этом сообщает официальный сайт белоцерковского клуба.

В прошедшем сезоне Ромащенко стал чемпионом Украины. В течение игрового года он провел 37 игр, забросил 15 шайб и отдал 23 передачи.

Ранее хоккеист выступал за сумские "Вороны", винницкие "Гайдамаки", харьковские "Акулы", киевский "Компаньон-Нафтогаз" и донецкую "Молодую Гвардию".

Также на счету Ромащенко выступления на чемпионатах мира за юниорскую (2011) и молодежную (2012, 2013) сборную Украины.