Сборная Канады представила новую форму в честь 150-летия образования государства

Сборная Канады представила новую форму, в которой будут выступать национальная команды страны, сообщает Hockey Canada.

Выпуск формы приурочен к 150-летию получения государственности Канады. Это событие в стране будут отмечать в течение всего 2017 года, а кульминация наступит 1 июля, когда празднуется День Канады.

В честь юбилейной даты Канадская федерация хоккея поместила на рукава свитеров соответствующий логотип.

Напомним, 17 сентября в Торонто начнется Кубок мира по хоккею, который проходит под эгидой НХЛ и не имеет отношения к Международной федерации хоккея на льду. Этот турнир проводится впервые с 2004 года.

Кроме Канады, в нем примут участие еще семь команд - США, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, сборная Северной Америки и сборная Европы.