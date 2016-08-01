Лидер нападения ХК "Донбасс" продолжит карьеру в Словакии

Российский нападающий ХК "Донбасс" Илья Докшин продолжит карьеру в словацком МХК "Мартин". О факте перехода сообщил официальный сайт донецкого клуба.

В прошлом сезоне 34-летний хоккеист перебрался в "Донбасс" из клуба ТХК "Тверь" (ВХЛ), став одним из лидеров команды. На его счету 29 шайб и 74 очка в 34 матчах регулярного чемпионата, а также две шайбы и пять очков в семи поединках плей-офф.

Вместе с "Донбассом" Докшин выиграл регулярный чемпионат и стал чемпионом Украины.

В прошедшем сезоне МХК Мартин занял восьмое место в регулярном чемпионате Словакии, который включает 11 команд. В плей-офф Мартин вылетел в первом раунде, проиграв ХК "Кошице".