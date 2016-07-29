Защитник сборной Украины по хоккею Победоносцев вернулся в "Донбасс"

Защитник национальной сборной Украины Александр Победоносцев подписал контракт с хоккейным клубом "Донбасс", соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба донецкой команды.

34-летний игрок обороны уже защищал цвета донецкого клуба. В сезоне 2011/12 Александр провел 18 матчей в Высшей хоккейной лиге и набрал 5 баллов за точные передачи, а также в этом же сезоне вместе с "Донбассом-2" выиграл золотые медали чемпионата Украины (8 игр, 2+1 очков).

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За свою карьеру Победоносцев трижды становился чемпионом Украины, а также выигрывал чемпионат Казахстана в составе павлодарского "Иртыша" в сезоне 2014/15.

Начиная с сезона 2004/05 Александр Победоносцев регулярно привлекается в состав национальной сборной Украины, с того момента защитник провел 64 официальных матча за "сине-желтую" команду в рамках квалификации к Олимпийским играм, и на чемпионатах мира в элитном дивизионе, D1, D1A и D1B.