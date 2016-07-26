Знаменитый украинский хоккеист Федотенко стал свободным агентом
У 37-летнего форварда закончился контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".
Знаменитый украинский форвард Руслан Федотенко стал неограниченно свободным агентом. Об этом свидетельствует список игроков, опубликованный на сайте Национальной хоккейной лиги, сообщает Xsport.ua.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли не получил предложения о продлении контракта с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" и теперь может стать игроком любого другого клуба.
Два последних сезона 37-летний украинский хоккеист выступал преимущественно в фарм-клубе "Миннесоты" "Айова Уайлд". В общей сложности Федотенко, которого с возрастом все чаще стали донимать старые травмы, отыграл за два года в АХЛ 29 поединков. В них Руслан забросил 3 шайбы и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, Федотенко выступал в НХЛ с 2001 года, играя за шесть различных команд. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли - в 2004 году с "Тампа Бэй Лайтнинг" и 2009 году с "Питтсбург Пингвинс".