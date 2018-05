Один из лучших вратарей НХЛ представил новый шлем для матчей Кубка мира

Голкипер команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной США Бен Бишоп представил шлем, в котором сыграет на Кубке Мира по хоккею, сообщает Sport Arena.

Отмечается, что турнир, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, является самым ожидаемым хоккейным соревнованием года с участием сборных. Для большинства игроков это особое событие, а для вратарей — повод обновить свою игровую маску.

Раскраска игрового шлема Бишопа отличается лаконичностью, но смотрится очень эффектно. Особенно с классическим принтом герба сборной США.

Really excited to rock this at the World Cup in September! Thanks DaveArt #usa#tamapbay#worldcupofhockeypic.twitter.com/QfreDM7z9d