Один из лучших вратарей НХЛ представил новый шлем для матчей Кубка мира
Голкипер сборной США Бен Бишоп серьезно готовится к турниру в Торонто.
Голкипер команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной США Бен Бишоп представил шлем, в котором сыграет на Кубке Мира по хоккею, сообщает Sport Arena.
Отмечается, что турнир, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, является самым ожидаемым хоккейным соревнованием года с участием сборных. Для большинства игроков это особое событие, а для вратарей — повод обновить свою игровую маску.
Раскраска игрового шлема Бишопа отличается лаконичностью, но смотрится очень эффектно. Особенно с классическим принтом герба сборной США.
Really excited to rock this at the World Cup in September! Thanks DaveArt #usa#tamapbay#worldcupofhockeypic.twitter.com/QfreDM7z9d— Ben Bishop (@Benbishop30) 23 июля 2016 г.
В Кубке мира примут участие восемь сборных, разбитых на две подгруппы — Канада, США, Швеция, Финляндия, Россия, Чехия, Европа и сборная Северной Америки (игроки до 23 лет).