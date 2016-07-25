Один из лучших вратарей НХЛ представил новый шлем для матчей Кубка мира

Голкипер команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной США Бен Бишоп представил шлем, в котором сыграет на Кубке Мира по хоккею, сообщает Sport Arena.

Отмечается, что турнир, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, является самым ожидаемым хоккейным соревнованием года с участием сборных. Для большинства игроков это особое событие, а для вратарей — повод обновить свою игровую маску.

Раскраска игрового шлема Бишопа отличается лаконичностью, но смотрится очень эффектно. Особенно с классическим принтом герба сборной США.

В Кубке мира примут участие восемь сборных, разбитых на две подгруппы — Канада, США, Швеция, Финляндия, Россия, Чехия, Европа и сборная Северной Америки (игроки до 23 лет).