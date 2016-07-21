Форвард команды НХЛ "Детройт" Ричардс объявил о завершении карьеры

Центрфорвард Брэд Ричардс провел в НХЛ 15 сезонов и объявил о завершении своей карьеру, сообщает официальный сайт лиги.

36-летний Ричардс сыграл 1 126 матчей, набрал 932 очка (298 гола +634 результативные передачи). Он также провел 146 матчей плей-офф, в которых на его счету 105 очков. Нападающий выступал за "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Даллас Старз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго Блэкхокс" и "Детройт Ред Уингз". Он стал обладателем Приза Конна Смайта (самый ценный игрок плей-офф) в 2004 году, когда он помог "Тампе" завоевать Кубок Стэнли, набрав 26 очков (в том числе семь победных шайб) в 23 играх. В 2015 году Ричардс стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго".

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В минувшем сезоне он сыграл 68 матчей за "Детройт Ред Уингз", набрав в них 28 очков (10+18).

Ричардс родился в городе Мюррей-Харбор в Канаде, был выбран в третьем раунде (64-й номер) драфта 1998 года. Он дебютировал в НХЛ в сезоне 2000-01 и стал претендентом на Приз Колдера, заработав 62 очка (21+41). В первых шести сезонах в НХЛ он в среднем набирал по 73 балла по системе "гол+пас".

Ричардс играл за сборную Канады на Кубке Мира 2004 года и на Олимпиаде 2006 в Турине.