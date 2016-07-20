"Кременчук", "Донбасс", "Кривбасс" и "Белый Барс" сыграют на Kremenchuk Open Cup

<img alt="" Донбасс"="" сыграет="" на="" турнире="" к="" Кременчуге="" ХК="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_07/1469044515-9721-donbass-syigraet-na-turnire-k-kremenchuge.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_07/1469044515-9721-donbass-syigraet-na-turnire-k-kremenchuge.jpg" title="">

В товарищеском предсезонном турнире в Кременчуге, который должен помочь командам в подготовке к новому сезону в чемпионате Украины, примут участие четыре команды, сообщает официальный сайт ХК "Кременчук".

Участниками Kremenchuk Open Cup-2016 станут хозяева турнира и бронзовые Читайте также"Белый Барс" начал подготовку к чемпионату Украиныпризеры чемпионата Украины ХК "Кременчук", чемпионы Украины ХК "Донбасс" (Донецк), а также Белый Барс (Белая Церковь) и дебютант чемпионата Украины Кривбасс (Кривой Рог).

Матчи пройдут по круговой системе с 11 по 13 августа на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге.

Как сообщал УНИАН, в следующем сезоне лучшие клубы страны сыграют в Украинской хоккейной лиге.