Лидер сборной Дании завершил карьеру, чтобы работать агентом по недвижимости

Один из лидеров сборной Дании по хоккею Мадс Бодкер принял решение завершить карьеру в 28 лет, чтобы стать агентом по недвижимости, сообщает Sport Arena, ссылаясь на tv2.dk.

"Это правда, что приостанавливаю карьеру. Я принял такое решение еще в плей-офф, когда узнал о том, что получил возможность выучиться на агента по недвижимости. У меня была возможность продолжать карьеру, было несколько предложений от иностранных и датских клубов. Но в иностранных клубах было необходимо ехать на просмотр, а продолжать карьеру в Дании я не хотел", - заявил хоккеист.

За свою карьеру Бодкер сыграл на десяти чемпионатах мира по хоккею в составе национальной сборной Дании. В 2010 и 2016 гола он доходил с ней до четвертьфинала ЧМ.

Он также становился чемпионом Дании в сезоне 2014/2015, играл в Лиге чемпионов, а также в чемпионатах России и Швеции.

Младший брат хоккеиста Миккель Бодкер выступает в НХЛ. Нынешним летом он перешел в "Сан-Хосе Шаркс", с которым в следующем сезоне постарается выиграть Кубок Стэнли.