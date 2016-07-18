Лидер сборной Дании завершил карьеру, чтобы работать агентом по недвижимости
Мадс Боккер принял удивительное для хоккейного мира решение.
Один из лидеров сборной Дании по хоккею Мадс Бодкер принял решение завершить карьеру в 28 лет, чтобы стать агентом по недвижимости, сообщает Sport Arena, ссылаясь на tv2.dk.
"Это правда, что приостанавливаю карьеру. Я принял такое решение еще в плей-офф, когда узнал о том, что получил возможность выучиться на агента по недвижимости. У меня была возможность продолжать карьеру, было несколько предложений от иностранных и датских клубов. Но в иностранных клубах было необходимо ехать на просмотр, а продолжать карьеру в Дании я не хотел", - заявил хоккеист.
За свою карьеру Бодкер сыграл на десяти чемпионатах мира по хоккею в составе национальной сборной Дании. В 2010 и 2016 гола он доходил с ней до четвертьфинала ЧМ.
Он также становился чемпионом Дании в сезоне 2014/2015, играл в Лиге чемпионов, а также в чемпионатах России и Швеции.
Младший брат хоккеиста Миккель Бодкер выступает в НХЛ. Нынешним летом он перешел в "Сан-Хосе Шаркс", с которым в следующем сезоне постарается выиграть Кубок Стэнли.