В новом клубе НХЛ из Лас-Вегаса появился генеральный менеджер

Бывший генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталс" Джордж Макфи займет аналогичную должность в клубе из Лас-Вегаса, который будет включен в НХЛ с сезона-2017/18. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на Las Vegas Review-Journal.

Официально о назначении 58-летнего канадского функционера будет объявлено сегодня.

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За время работы в Вашингтоне с 1997 по 2014 годы "Кэпиталс" 10 раз выходили в плей-офф, дойдя до финала Кубка Стэнли в 1998 году.

На победном ЧМ-2016 Макфи занимал пост генерального менеджера сборной Канады.

Как сообщал УНИАН, команда из Лас-Вегаса станет 31-й в НХЛ и начнет выступления в лиге в сезоне 2017/18.