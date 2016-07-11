Экс-владельца хоккейного клуба КХЛ подозревают в хищении денег для своей команды

Следственный комитет МВД России возбудил уголовное дело в отношении бывшего владельца клуба Континентальной хоккейной лиги "Атлант" (Московская область) Антона Зингаревича, сообщает Sports.ru, ссылаясь на "Коммерсант".

Бизнесмен подозревается в мошенническом хищении у МТС-банка кредита на сумму один миллиард рублей. Якобы часть этих средств была потрачена Читайте такжеОдин из ведущих молодых хоккеистов Украины принял гражданство Россиина содержание хоккейного клуба "Атлант".

Также отмечается, что ранее Зингаревич владел английским футбольным клубом "Рэдинг".

Мытыщинский "Атлант" выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. В 2011 году команда стала вице-чемпионом КХЛ, а в 2015 году была расформирована.