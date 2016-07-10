ХК "Донбасс" намерен выиграть Континентальный кубок

Хоккейный клуб "Донбасс" в следующем сезоне постарается стать обладателем Континентального кубка. Об этом в интервью пресс-службе клуба рассказал главный тренер команды Анатолий Степанищев.

"Наши задачи? Подтвердить статус чемпиона Украины. Иногда завоевать бывает легче, чем подтвердить.

Читайте такжеХК "Донбасс" назвал состав на следующий сезонТакже у нас будет очень приличное событие в жизни клуба – Континентальный кубок. Для начала нужно постараться выиграть первый этап, а дальше будем смотреть. Конечно, есть цель выиграть Континентальный кубок, но для начала нужно пройти первый этап и выйти в Суперфинал", - заявил специалист.

Отметим, что ХК "Донбасс" не впервые принимает участие в Континентальном кубке. В 2013-м году команда стала чемпионом этого турнира.

Континентальный кубок - второй по значимости международный турнир, который проводит Международная федерация хоккея (IIHF). Как правило, соревнования проводятся с октября по январь.