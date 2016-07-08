"Калгари" подписал контракт с шестым номером драфта-2016

Форвард Мэттью Ткачак, выбранный на минувшем драфте Национальной хоккейной лиги под шестым номером, подписал с "Калгари Флэймз" контракт новичка на три года, сообщает SportArena со ссылкой на Sportsnet.

Пока нет уверенности в том, сумеет ли Ткачак пробиться в основу Огней с нового сезона, но у него определенно будет шанс проявить себя в осеннем тренировочном лагере.

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Мэттью стал четвертым игроком драфта-2016, успевшим подписать контракт. Ранее это сделали Патрик Лайне (Виннипег), Михаил Сергачев (Монреаль) и Пьерр-Люк Дюбуа (Коламбус).

54-й Драфт НХЛ прошел с 24 по 25 июня в Буффало.