24 игрока НХЛ обратились в арбитраж

Стали известны все игроки команд Национальной хоккейной лиги, которые обратились в независимый арбитраж НХЛ, решающий споры о контрактах между хоккеистами и их командами, сообщается на сайте профсоюза игроков лиги (NHLPA).

В арбитраж могу обратиться ограниченно свободные агенты или клубы в случае, если стороны не сходятся по поводу нового контракта. Независимый арбитраж обязывает игрока и клуб подписать контракт на 1 или 2 сезона с определенной зарплатой.

Обычно до арбитража доходит лишь небольшая часть споров – в большинстве случаев стороны договариваются раньше.

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Полный список выглядит таким образом:

"Аризона": Майкл Стоун

"Колорадо": Тайсон Бэрри, Михаил Григоренко

"Детройт": Джаред Коро, Дэнни ДеКайзер

"Миннесота": Джордан Шредер

"Нэшвилл": Петтер Гранберг, Калле Йернкрук

"Рейнджерс": Кевин Хэйс, Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Дилан Макилрат

"Нью-Джерси": Кайл Палмиери

"Оттава": Майк Хоффман

"Филадельфия": Брэндон Мэннинг, Брэйден Шенн, Джордан Уил

"Сент-Луис": Джейден Шварц

"Тампа-Бэй": Алекс Киллорн, Владислав Наместников

"Торонто": Фрэнк Коррадо, Питер Холланд, Мартин Маринчин

"Вашингтон": Маркус Юханссон

Отметим, что 25-летний нападающий "Вашингтона" Юханссон второй год подряд обращается в арбитраж. Теперь стороны могут подписать только однолетний контракт, по окончании которого Юханссон станет неограниченно свободным агентом.

Заседания арбитража состоятся с 20 июля по 4 августа в Торонто.