24 игрока НХЛ обратились в арбитраж
Четверо игроков не договорились о новых контрактах с "Нью-Йорк Рейнджерс", по трое - с "Филадельфией" и "Торонто".
Стали известны все игроки команд Национальной хоккейной лиги, которые обратились в независимый арбитраж НХЛ, решающий споры о контрактах между хоккеистами и их командами, сообщается на сайте профсоюза игроков лиги (NHLPA).
В арбитраж могу обратиться ограниченно свободные агенты или клубы в случае, если стороны не сходятся по поводу нового контракта. Независимый арбитраж обязывает игрока и клуб подписать контракт на 1 или 2 сезона с определенной зарплатой.
Обычно до арбитража доходит лишь небольшая часть споров – в большинстве случаев стороны договариваются раньше.
Читайте такжеНа рынке НХЛ состоялись три крупные сделки
Полный список выглядит таким образом:
"Аризона": Майкл Стоун
"Колорадо": Тайсон Бэрри, Михаил Григоренко
"Детройт": Джаред Коро, Дэнни ДеКайзер
"Миннесота": Джордан Шредер
"Нэшвилл": Петтер Гранберг, Калле Йернкрук
"Рейнджерс": Кевин Хэйс, Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Дилан Макилрат
"Нью-Джерси": Кайл Палмиери
"Оттава": Майк Хоффман
"Филадельфия": Брэндон Мэннинг, Брэйден Шенн, Джордан Уил
"Сент-Луис": Джейден Шварц
"Тампа-Бэй": Алекс Киллорн, Владислав Наместников
"Торонто": Фрэнк Коррадо, Питер Холланд, Мартин Маринчин
"Вашингтон": Маркус Юханссон
Отметим, что 25-летний нападающий "Вашингтона" Юханссон второй год подряд обращается в арбитраж. Теперь стороны могут подписать только однолетний контракт, по окончании которого Юханссон станет неограниченно свободным агентом.
Заседания арбитража состоятся с 20 июля по 4 августа в Торонто.