Вратарь сборной Украины по хоккею отправился на просмотр в Россию

Голкипер сборной Украины и киевских "Дженералз" Эдуард Захарченко уехал на просмотр в пензенский "Дизель", выступающий во второй по рангу лиге России — ВХЛ. Об этом сообщает Sport Arena.

В прошлом сезоне "Дизель" занял 20 место в регулярном чемпионате из 26 клубов и не сумел пробиться в плей-офф. Предсезонный сбор команды стартовал 4 июля.

В сезоне 2015/2016 Захарченко провел 23 поединка за "Дженералз", пропустив 26 шайб. В плей-офф его счету девять матчей и десять пропущенных шайб.

Захарченко был основным вратарем национальной сборной Украины в Олимпийском отборе и на чемпионате мира в дивизионе 1В. Вместе с командой Эдуард выиграл золотые медали чемпионата мира. В пяти матчах Захарченко отражал 95,4% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 1,21 шайбы за матч.