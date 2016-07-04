ХК "Донбасс" назвал состав на следующий сезон

Действующий чемпион Украины ХК "Донбасс" назвал состав команды, которая будет выступать в следующем сезоне чемпионата Украины. Заявка опубликована на официальном сайте клуба.

Сообщается, что "Донбасс" продлил сотрудничество с 14 игроками и подписал новые полноценные контракты еще с восемью украинскими хоккеистами. Большинство новичков являются основными игроками национальной сборной Украины и в минувшем сезоне стали победителями чемпионата мира в Дивизионе 1B:

Вратари: Евгений Царегородцев, Богдан Дьяченко, Сергей Люльчук;

Защитники: Владимир Алексюк, Игорь Кугут, Павел Таран, Всеволод Толстушко, Денис Петрухно, Андрей Григорьев, Егор Карп;

Нападающие: Артем Бондарев, Ярослав Свищев, Владимир Чердак, Виктор Захаров, Сергей Бабинец, Егор Егоров, Никита Буценко, Шамиль Рамазанов, Вадим Мазур, Олег Шафаренко, Владислав Гаврик, Денис Кочетков.

Кроме того, клуб пригласил еще пятерых хоккеистов на условиях просмотровых контрактов. Это защитник Александр Буняк и нападающие Павел Большаков, Алексей Ворона, Артем Лубяной, Дмитрий Демянюк.

Как сообщал УНИАН, в следующем сезоне лучшие хоккейные клубы Украины будут выступать в новообразованной Украинской хоккейной лиге. Предполагается, что в чемпионате примут участие восемь или девять команд.