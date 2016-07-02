Украина может лишиться права проведения Чемпионат мира по хоккею из-за Евровидения

Во время заседания исполнительного комитета Федерации хоккея Украины обсуждался вопрос проведения в Киеве чемпионата мира по хоккею 2017 года в Дивизионе ІА, где было заявлено о невозможности проведения турнира в столичном Дворце спорта в оговоренные сроки, сообщает Федерация хоккея Украины.

Участие в работе исполкома принял заместитель Министра молодежи и спорта Николай Даневич, который сообщил о планах Киевской городской государственной администрации использовать Дворец спорта в качестве места проведения песенного конкурса Евровидение.

«Сегодня мне позвонили из Киевской горгосадминистрации, чтобы я обратился к исполкому Федерации с предложением перенести чемпионат мира по хоккею на месяц или два. В среду я был на совещании посвященном организации в Киеве Евровидения. Наш город будет подавать заявку на проведение этого конкурса. Планируется использовать НСК «Олимпийский» в качестве зоны гостеприимства, а Дворец спорта в качестве места проведения. Проблема в том, что организаторы записали в условиях проведения пункт, по которому мы должны предоставить помещение за шесть недель до начала проведения Евровидения. Кроме этого оргкомитет должен обеспечить полный зал на все этапы конкурса для телевизионной картинки.

На сегодняшний день в конкурсе на проведение Евровидения участвуют Львов, Одесса и Днепр. Результаты будут известны позже. Прогнозировать их не берусь. Но я обязан проинформировать вас о существующей проблеме. В четверг Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поднял этот вопрос на правительственном комитете. Он рассказал об отсутствии иного места для проведения чемпионата мира, о имиджевых и материальных потерях, которые понесет Украина в случае отказа от организации соревнования», – сообщил участникам исполкома Николай Даневич.

В свою очередь, президент Федерации хкею Украины Анатолий Брезвин отметил: «Ежегодным Конгрессом Международной федерации хоккея утверждены страна, место и сроки проведения чемпионата мира. Эти сроки завязаны с международными паузами, завершением национальных чемпионатов, европейских клубных турниров и имеют свое место в международном хоккейном календаре. Поэтому понятно, что перенос чемпионата мира не является возможным. Хуже всего то, что у нас единственный спортивный объект, который соответствует требованиям к проведению соревнований подобного уровня».

И хотя окончательное решение относительно места проведения песенного конкурса Евровидение еще не принято, Федерация хоккея Украины будет обращаться к Президенту, Правительству Украины и Киевской городской государственной администрации с обоснованием необходимости проведения чемпионата мира по хоккею 2017 года на льду киевского Дворца спорта в соответствии с принятым Конгрессом IIHF решением.