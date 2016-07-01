НХЛ: Круг подписал контракт с "Брюинз" на 4 года

Защитник Тори Круг в ночь на пятницу по киевскому времени подписал четырехлетний контракт с "Бостон Брюинз" на общую сумму $21 млн., сообщает официальный сайт лиги.

Средняя годовая зарплата игрока составит $5,25 млн.

В пятницу 25-летний Круг мог стать ограниченно свободным агентом.

В 81 матче этого сезона он забил четыре гола и набрал рекордные в карьере 44 очка. Он стал лидером "Бостона" по числу передач и очков, став вторым игроком в команде по среднему числу проведенного на льду времени (21:36) вслед за капитаном Здено Харой (24:05).

За пять сезонов в НХЛ, все в "Брюинз", Круг провел 241 матч регулярного сезона, в которых набрал 125 очков. В 27 встречах Кубка Стэнли он набрал 16 очков.

В марте 2012 года Круг подписывал как контракт с "Бостоном" на правах неограниченно свободного агента.