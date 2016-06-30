На рынке НХЛ состоялись три крупные сделки

Прошедшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись три крупные сделки, сообщает ESPN.

В частности, игроками обменялись "Нэшвилл Предаторс" и "Монреаль Канадиэнс". Капитан и один из лучших защитников НХЛ Ши Вебер будет играть в Канаде, а в обратном направлении отправился Пи Кей Саббен.

Отмечается, что "Нэшвилл" расстался со своим лидером из-за его контракта, который составляет 7,8 миллиона долларов в год и завершается в 2026 году.

Второй важной сделкой стал обмен между "Эдмонтон Ойлерс" и "Нью-Джерси Дэвилс". "Ойлерз" расстались с форвардом Тэйлором Холлом, получив взамен защитника Адама Ларссона.

Еще одним важным событием в мире НХЛ стало заключение нового договора капитаном и форвардом "Тампа Бэй Лайтнинг" Стивеном Стэмкосом со своим действующим клубом. Новый договор 26-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет и 68 миллионов долларов.