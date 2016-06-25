Хоккейный "Донбасс" в Континентальном кубке стартует с полуфинала

В Будапеште состоялась встреча представителей команд-участниц 20-го розыгрыша Континентального кубка IIHF, по итогам которой ХК "Донбасс" узнал своих первых соперников, сообщает официальный сайт клуба.

Чемпион Украины стартует с полуфинального раунда, который будет проходить в Дании с 18-го по 20 ноября.

Соперниками "Донбасса" станут французский "Анже" и датский "Оденсе". Четвертый участник нашей полуфинальной группы определится в предварительном раунде, в котором сыграют: испанская "Хака", британские "Ноттингем Пантерз" и латвийская "Лиепая". Четвертая команда в эту группу будет отбираться в первом раунде розыгрыша Континентального кубка.

Генеральный директор донецкого "Донбасса" Алексей Брага подвел итоги рабочего совещания с участниками Континентального кубка IIHF.

"Мы проработали регламент Континентального кубка и основные принципы, по которым команды распределяются по группам. Проанализировали предыдущие года, участие нашего клуба и украинских команд в Континентальном кубке. Вместе с коллегами мы увидели некоторые нестыковки. Провели рабочее совещание с коллегами из IIHF, они согласились с нашими правками и уже на общем собрании объявили о том, что "Донбасс" стартует непосредственно с полуфинального раунда, а не со второго, как планировалось изначально".