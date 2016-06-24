Главной звездой предстоящего драфта НХЛ назвали Остона Мэтьюза

Помощник тренера "Оттава Сенаторз" Марк Кроуфорд не сомневается в том, что имя Остона Мэтьюза должно быть названо первым на драфте НХЛ-2016, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом сезоне Кроуфорд был тренером Мэтьюза в швейцарской команде "Цюрих", выступающей в ведущей профессиональной хоккейной лиге страны. Мэтьюз занял первое место в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков из Европы. Американец, родившийся в городе Скоттсдэйл (Аризона), забросил 24 шайбы в своем первом профессиональном сезоне и занял четвертое место среди лучших снайперов швейцарской лиги. Он также занял второе место в голосовании на титул самого ценного игрока сезона.

Кроуфорд имел возможность наблюдать за Мэтьюзом каждый день и остался под впечатлением от его стремления быть лучшим.

"Я не сомневаюсь в том, что он должен быть первым номером", - сказал Кроуфорд, который вошел в тренерский штаб "Оттавы" под руководством Ги Буше 9-го мая. "У него есть все. Он зрелый человек, у него все впереди. Он хочет быть лучшим во всем. Он старается победить даже на тренировке. Однажды мы делали упражнение Юрзинова на катание, в котором один игрок должен повторять действия другого. Роман Уик работал с Юрзиновым, так что он хорошо делает это упражнение. Он вышел в паре с Остоном. В итоге Остон переиграл его. Он был как баскетболист, который играется с мячом. У него потрясающая координация".Кроуфорд считает, что Мэтьюз способен контролировать шайбу под давлением, что является ключом к успеху в НХЛ.

"В этом суть НХЛ", - сказал Кроуфорд. "Здесь нет свободного пространства, и он уже мастер в этом. Он станет центром первого звена, вокруг него будет строится команда. У него есть все для этого. Он хорошо играет на вбрасываниях, он отрабатывает в обороне. Он станет только лучше. У него невероятные способности для игры в нападении".

Драфт НХЛ 2016 года состоится в ночь на субботу по киевскому времени в Баффало (США).