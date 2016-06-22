НХЛ увеличила потолок зарплат до 73 миллионов долларов в год
11:38, 22 июня 2016Хоккей
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Клубы не вправе платить игрокам в совокупности менее 54 млн.
nhl.com
Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков НХЛ объявили сегодня о том, что скорректировали размер границ зарплатных ведомостей для клубов в сезоне 2016-17, сообщает официальный сайт НХЛ.
В соответствии с коллективным договором предусмотрен нижний предел в 54 млн. долларов США, а верхний предел - в 73 млн. в американской валюте.
Таким образом, средняя цифра составит 63,5 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне-2015/16 нижняя граница составляла 52,8 миллиона, а верхняя – 71,4.
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