НХЛ: Шихэн продлил контракт с "Детройтом" на 2 года

Центрфорвард Райли Шихэн в четверг подписал двухлетний контракт с "Детройт Ред Уингз", сообщает официальный сайт лиги.

Финансовые условия не разглашаются, но по информации издания MLive.com хоккеист в среднем за год будет зарабатывать 2,075 млн.долларов.

24-летний Шихэн мог стать ограниченно свободным агентом 1-го июля. В 81-м матче регулярного чемпионата он забросил 14 шайб и отдал 11 голевых передач. В пяти играх плей-офф у него одно очко.

Он был задрафтован "Детройтом" под 21-м номером в 2010 году. В общей сложности за пять сезонов он сыграл 204 матча (все за "Ред Уингз"), забросил 36 шайб и отдал 49 голевых передач.

Защитник Брайан Лэшофф подписал годичный контракт в "Детройтом". В этом сезоне он играл за фарм-клуб "Уингз" в АХЛ ("Гранд Рэпидс Гриффинс"), провел 74 матча, забил гол и отдал 15 голевых передач. В девяти играх розыгрыша Кубка Колдера он набрал 3 очка (2+1).