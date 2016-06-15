Президент Федерации хоккея Украины: "Нужно как можно скорее завершить реконструкцию "Авангарда"

Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин выразил позицию ФХУ относительно спортивного комплекса «Авангард» в Киеве, сообщает пресс-служба Федерации.

Реконструкция ледовой арены началась в 2011 году. В ходе реконструкции должна была произойти полная замена холодильного оборудования, системы вентиляции, табло, установка дополнительных мест для зрителей, модернизация раздевалок для спортсменов и тому подобное. Впрочем по ряду причин не была завершена.

После многолетней волокиты в конце мая этого года суд вернул спортивное сооружение в собственность государства.

«Федерация хоккея Украины полностью поддерживает все шаги Министерства молодежи и спорта Украины в вопросе возвращения ледовой арены, а также и всего спортивного комплекса «Авангард» в собственность государства. Мы всесторонне способствуем ускорению этого процесса. Позиция Федерации очень четкая – нужно как можно скорее завершить реконструкцию спортивного сооружения. Полноценное функционирование ледовой арены «Авангард» сможет решить вопрос дефицита льда в столице Украины», – отметил Анатолий Брезвин.