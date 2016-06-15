Президент Федерации хоккея Украины: "Нужно как можно скорее завершить реконструкцию "Авангарда"
Анатолий Брезвин выразил свое мнение относительно одной из наиболее острых проблем отечественного спорта.
Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин выразил позицию ФХУ относительно спортивного комплекса «Авангард» в Киеве, сообщает пресс-служба Федерации.
Реконструкция ледовой арены началась в 2011 году. В ходе реконструкции должна была произойти полная замена холодильного оборудования, системы вентиляции, табло, установка дополнительных мест для зрителей, модернизация раздевалок для спортсменов и тому подобное. Впрочем по ряду причин не была завершена.
После многолетней волокиты в конце мая этого года суд вернул спортивное сооружение в собственность государства.
«Федерация хоккея Украины полностью поддерживает все шаги Министерства молодежи и спорта Украины в вопросе возвращения ледовой арены, а также и всего спортивного комплекса «Авангард» в собственность государства. Мы всесторонне способствуем ускорению этого процесса. Позиция Федерации очень четкая – нужно как можно скорее завершить реконструкцию спортивного сооружения. Полноценное функционирование ледовой арены «Авангард» сможет решить вопрос дефицита льда в столице Украины», – отметил Анатолий Брезвин.