НХЛ: Карлайл станет новым тренером "Анахайма"

Новым главным тренером команды НХЛ "Анахайм Дакс" будет назначен Рэнди Карлайл, сообщает TSN.

В ближайшее время клуб объявит об этом официально.

Карлайл в 2005-2011 годах уже возглавлял "Анахайм". В 2007 году он привел "Дакс" к чемпионству НХЛ, которое на данный момент является единственным в истории франшизы.

60-летний специалист заменит в "Анахайме" Брюса Будро, который был уволен после того, как команда проиграла "Нэшвиллу" в серии плей-офф первого раунда.

Последним местом работы Карлайла был "Торонто Мэйпл Лифс", который он тренировал с 2012 по 2015 год.