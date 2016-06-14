НХЛ: Карлайл станет новым тренером "Анахайма"
17:22, 14 июня 2016Хоккей
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Специалист вернется в команду, с которой в 2007 году выигрывал Кубок Стэнли.
Карлайл вернулся в "Анахайм" / Canadian Press
Новым главным тренером команды НХЛ "Анахайм Дакс" будет назначен Рэнди Карлайл, сообщает TSN.
В ближайшее время клуб объявит об этом официально.
Карлайл в 2005-2011 годах уже возглавлял "Анахайм". В 2007 году он привел "Дакс" к чемпионству НХЛ, которое на данный момент является единственным в истории франшизы.
60-летний специалист заменит в "Анахайме" Брюса Будро, который был уволен после того, как команда проиграла "Нэшвиллу" в серии плей-офф первого раунда.
Последним местом работы Карлайла был "Торонто Мэйпл Лифс", который он тренировал с 2012 по 2015 год.
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