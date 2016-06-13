"Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли в четвертый раз в истории

В Сан-Хосе состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли, в котором местные "Шаркс" принимали "Питтсбург Пингвинз" и проиграли со счетом 1:3.

Таким образом, "пингвины" досрочно выиграли серию до четырех побед со счетом 4:2.

Гости забили первый гол на 9-й минуте, благодаря точному броску Дюмолина, после чего вели в счете на протяжении практически всего матча. Лишь в середине второго периода, на 27-й минуте, "акулы" сравняли счет после точного броска Кутюра, но спустя 1 минуту 19 секунд гости вновь вышли вперед (гол на счету Летанга). Последний гол в этом матче и сезоне 2015/16 забил Хонквист.

"Питтсбург Пингвинз" в четвертый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Сан-Хосе — Питтсбург 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 08:16 Дюмолин (Шультц, Кунитц) — 0:1, 26:27 Кутюр (Карлссон, Бернс) — 1:1, 27:46 Летанг (Кросби, Шири) — 1:2, 58:58 Хорнквист (Кросби — в пустые ворота) — 1:3

Вратари: Джонс — Мюррей

Три звезды: Кросби (П), Летанг (П), Джонс (СХ)

Счет в серии - 2:4